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В Бишкеке представили работы художника новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428128-ru.html

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25 мая 2017, 16:33       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке на выставке "Гранатовое ожерелье" в музее ИЗО им. Гапар Айтиева представили работы художника новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия Мухтара Исанова.
Творчество М.Исанова имеет свою неповторимую поэтику и траекторию стиля. Он один из наиболее интересных и последовательно развивающих эстетическую концепцию художников новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия. В то же время в его работах трудно обнаружить резкую смену живописной пластики.
Усиленный поиск собственного стиля лирико-метафорической живописи начался еще в конце 1980-х годов. В 1990 году в творчестве М.Исанова происходит важная трансформация — в его картинах появляется живописная пластика с особым, словно светящимся изнутри светоцветовым эффектом. Одновременно идет поиск поэтического языка живописи, тематическую основу которой составляют образы и мотивы узбекской традиционной культуры и восточной поэзии – луна, небосвод, плоды и цветы граната, сундуки, тюбетейки, луноликие красавицы, павлины, гепарды, кони.
Первая работа, в которой можно видеть истоки нового стиля живописи М.Исанова, выражающегося в сочетании декоративности, метафоричности мотивов и социальной семантики, была создана в 1990 году и называлась "Гранат". Именно мотив граната становится своеобразным архетипом его живописи, вариации которого, начиная с этой работы, встречаются на всех последующих этапах его творчества.

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