Аналитик: новый мессенджер TamTam может составить конкуренцию Viber и WhatsApp

25 мая 2017, 16:36 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Новый мессенджер TamTam, разработанный Mail.Ru Group, может стать серьёзным конкурентом для таких гигантов, как Viber и WhatsApp. Об этом в разговоре с RT сообщил аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

"Мне кажется, что TamTam сможет конкурировать с Viber и WhatsApp. У "Одноклассников", на базе которых разработан мессенджер, большая возрастная аудитория. Если TamTam будет развиваться в этой среде, то сможет стать популярным", — рассказал он.

Внесённый в ГД законопроект, который запрещает пользователям общаться в мессенджерах без идентификации, вероятно, сыграет на руку Mail.Ru Group. Их приложение таким образом избавится от конкурентов, которые не захотели сотрудничать с российскими спецслужбами, уверен эксперт.

"В России сейчас активно идёт речь о том, что разработчики мессенджеров должны будут сотрудничать с российскими спецслужбами. Тем, кто не захочет предоставит доступ к переписке, например, это Telegram, запретят работать. TamTam по функционалу очень напоминает Telegram, там тоже есть каналы. Если Telegram запретят, то TamTam вполне сможет его заменить", — заключил Шатилин.

Ранее стало известно, что Mail.Ru Group запустила свой мессенджер. Приложение позволяет общаться с контактами из записной книги телефона, а также находить друзей среди пользователей проектов компании.

Источник RT.ru

25.05.17