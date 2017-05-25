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Аналитик: новый мессенджер TamTam может составить конкуренцию Viber и WhatsApp

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/analitik-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428127-ru.html

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25 мая 2017, 16:36       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Новый мессенджер TamTam, разработанный Mail.Ru Group, может стать серьёзным конкурентом для таких гигантов, как Viber и WhatsApp. Об этом в разговоре с RT сообщил аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.
"Мне кажется, что TamTam сможет конкурировать с Viber и WhatsApp. У "Одноклассников", на базе которых разработан мессенджер, большая возрастная аудитория. Если TamTam будет развиваться в этой среде, то сможет стать популярным", — рассказал он.
Внесённый в ГД законопроект, который запрещает пользователям общаться в мессенджерах без идентификации, вероятно, сыграет на руку Mail.Ru Group. Их приложение таким образом избавится от конкурентов, которые не захотели сотрудничать с российскими спецслужбами, уверен эксперт.
"В России сейчас активно идёт речь о том, что разработчики мессенджеров должны будут сотрудничать с российскими спецслужбами. Тем, кто не захочет предоставит доступ к переписке, например, это Telegram, запретят работать. TamTam по функционалу очень напоминает Telegram, там тоже есть каналы. Если Telegram запретят, то TamTam вполне сможет его заменить", — заключил Шатилин.
Ранее стало известно, что Mail.Ru Group запустила свой мессенджер. Приложение позволяет общаться с контактами из записной книги телефона, а также находить друзей среди пользователей проектов компании.
Источник RT.ru
25.05.17

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