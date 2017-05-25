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Чего нельзя келинке — свод правил, а не жестких законов

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428125-ru.html

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"Таза Шайлоо" просит депутатов пересмотреть поправки в закон о выборах

25 мая 2017, 16:31       Комментарии

Кандидат исторических наук, этнограф Динара Молдокулова перечислила основные нормы, которых придерживались келинки, и рассказала об их значении. Многие из этих правил по сей день не утратили актуальности.
Сноха не переходила дорогу свекру, свекрови и другим пожилым родственникам мужа. Это считалось проявлением уважения к ним.
Невестка не становилась спиной к свекру - также из уважения.
Если келинка смотрела в глаза отцу и старшим родственникам мужа, это было признаком невоспитанности.
Сноха никогда не проходила на почетное место в доме родственников супруга и не сидела там.
Громко смеяться при свекре и свекрови тоже считалось неуместным.
Невестка не могла кормить своего малыша грудью при пожилых людях и родителях с обеих сторон. Она должна была как минимум отвернуться, а лучше - удалиться (либо удалялись мужчины). Современные келинки выходят с этой целью в другую комнату.
Сноха не сидела на месте своего свекра. С одной стороны, это было демонстрацией уважения, а с другой, существовало поверье: если невестка сядет на место отца мужа, она может заболеть.
Подавать родителям и родственникам супруга пиалу с чаем или блюдо следовало только правой рукой. Причем они старались принимать еду и питье так же.
Не рекомендовалось наливать чай в пиалу с отбитым краем - это было проявлением неуважения. Существовало поверье, что человек, который пьет чай из такой пиалы или ест из посуды с дефектом, будет несчастным.
Считалось плохой приметой, если сноха поставит пустой казан вверх дном, - его не могло "наполнить" счастье.
Келинке нельзя было оставлять грязную посуду на ночь. Мало того что в доме могли завестись насекомые - считалось, что так "притягивается" разная нечисть.
Невестка не здоровалась с гостями, стоя на пороге, - кыргызы утверждали, что так делают только враги.

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