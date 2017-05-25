Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Скончался отец руководителя аппарата президента Джумакадыр ИсаковСкончался отец руководителя аппарата президента Джумакадыр ИсаковВ очереди за бесплатным напитком "Шоро" возникла драка (видео)В очереди за бесплатным напитком "Шоро" возникла драка (видео)

Омурбек Бабанов отчитался перед жителями Джалал-Абада о работе фракции "Республика – Ата Журт"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428124-ru.html

Похожие новости

Вынесен приговор работникам филиала "Комбинат Макмалзолото", занимавшимся хищением взрывчатки

23 млн долларов направят на водоснабжение 24 сел в Джалал-Абаде

Бабанов: Самая большая реформа Алмазбека Атамбаева – политическая

В Бишкеке представили работы художника новой волны узбекской живописи конца ХХ столетия

Самый молодой учитель Кыргызстана — работал за 1 000 сомов

25 мая 2017, 16:17       Комментарии

Депутаты парламентской фракции "Республика-АтаЖурт" провели встречу с жителями города Джалал-Абад.
Лидер фракции Омурбек Бабанов начал встречу с отчета.
"Перед выборами в Жогорку Кенеш в 2015 году наша партия давала ряд обещаний. И я хотел бы отчитаться перед вами о проделанной работе. В 2015 году мы говорили, что отличаемся от других партий, и разница заключается в том, что мы представили четкую программу из 15 законопроектов. Сейчас вы только у нас можете спросить, что мы сделали за прошедшее время, у других партий вы отчета потребовать не сможете", – сказал Омурбек Бабанов.
Депутат рассказал, что благодаря работе фракции "Республика – Ата Журт" в Жогорку Кенеше принято постановление об отказе от депутатских привилегий, сократив 120 служебных машин, 120 шоферов и 120 помощников, сэкономив тем самым около 100 млн сомов.
"Это внушительная сумма, на которую можно ежегодно строить  три школы или повышать зарплату врачам. Также наша фракция отказалась от депутатской неприкосновенности, мы сказали, что если на депутатов будут возбуждены уголовные дела, мы не будем их защищать. Мы отказались от государственных номеров серии "KG". Мы смогли принять законопроект о льготных кредитах фермерам. С 2018 года, кто бы ни был премьер-министром, правительство не сможет выдавать кредиты выше 7%. Сейчас вы берете кредит по 10% или 11%. Проценты повысились после того, как я ушел с поста премьер-министра, поэтому принято решение ввести законопроект, чтобы размер процентов не зависел от главы правительства. Наша партия впервые заговорила об ипотеке, и вот теперь правительство начало его выдавать. Но условия выдачи ипотеки сложные, поэтому мы решили принять законопроект, согласно которому проценты ипотеки не превысят 10%", – пояснил Омурбек Бабанов.
Он отметил, что несмотря на то, что фракция "Республика – АтаЖурт" не находится в исполнительной власти, за 1,5 года депутатам удалось сделать многое из обещанного. И на данный момент программа находится на стадии исполнения.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум