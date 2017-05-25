Омурбек Бабанов отчитался перед жителями Джалал-Абада о работе фракции "Республика – Ата Журт"

25 мая 2017, 16:17 Комментарии

Депутаты парламентской фракции "Республика-АтаЖурт" провели встречу с жителями города Джалал-Абад.

Лидер фракции Омурбек Бабанов начал встречу с отчета.

"Перед выборами в Жогорку Кенеш в 2015 году наша партия давала ряд обещаний. И я хотел бы отчитаться перед вами о проделанной работе. В 2015 году мы говорили, что отличаемся от других партий, и разница заключается в том, что мы представили четкую программу из 15 законопроектов. Сейчас вы только у нас можете спросить, что мы сделали за прошедшее время, у других партий вы отчета потребовать не сможете", – сказал Омурбек Бабанов.

Депутат рассказал, что благодаря работе фракции "Республика – Ата Журт" в Жогорку Кенеше принято постановление об отказе от депутатских привилегий, сократив 120 служебных машин, 120 шоферов и 120 помощников, сэкономив тем самым около 100 млн сомов.

"Это внушительная сумма, на которую можно ежегодно строить три школы или повышать зарплату врачам. Также наша фракция отказалась от депутатской неприкосновенности, мы сказали, что если на депутатов будут возбуждены уголовные дела, мы не будем их защищать. Мы отказались от государственных номеров серии "KG". Мы смогли принять законопроект о льготных кредитах фермерам. С 2018 года, кто бы ни был премьер-министром, правительство не сможет выдавать кредиты выше 7%. Сейчас вы берете кредит по 10% или 11%. Проценты повысились после того, как я ушел с поста премьер-министра, поэтому принято решение ввести законопроект, чтобы размер процентов не зависел от главы правительства. Наша партия впервые заговорила об ипотеке, и вот теперь правительство начало его выдавать. Но условия выдачи ипотеки сложные, поэтому мы решили принять законопроект, согласно которому проценты ипотеки не превысят 10%", – пояснил Омурбек Бабанов.

Он отметил, что несмотря на то, что фракция "Республика – АтаЖурт" не находится в исполнительной власти, за 1,5 года депутатам удалось сделать многое из обещанного. И на данный момент программа находится на стадии исполнения.