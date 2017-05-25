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Учитель, обвиняемый в педофилии: Я просто задел рукой ученицу

Источник:
http://knews.kg/2017/05/uchite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428123-ru.html

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25 мая 2017, 16:19       Комментарии

Учитель физико-математического лицея №61 г. Бишкек, обвиняемый в педофилии, рассказал милиции свою версию произошедшего.
Как прокомментировали K-News в ГУВД Бишкека, по словам учителя географии, он просто случайно задел ученицу рукой.
"После заявления потерпевшей следователь вызвал на допрос учителя школы для выяснения обстоятельств. Учитель рассказал, что сегодня он вызывал учеников класса к себе за стол. Ученики столпились возле него, и педагог случайно задел ученицу, жестикулируя руками", — пояснили в милиции.
Однако ученица утверждает, что учитель специально трогал ее. Милиция пока не возбудила уголовное дело и ведет допрос свидетелей.
По  словам начальника Управления образования Бишкека Сауле Мейрмановой, директор физматлицея характеризует учителя только с положительной стороны.
Напомним, учителя школы №61 Бишкека обвинили в педофилии. Об этом в Facebook написал пользователь Данияр Абдыбеков. По его словам, во время уроков учитель географии трогал ученицу 8-го класса.

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