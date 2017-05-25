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Последний звонок прозвенел в школах КР. Кое-кто отметил день необычно

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360475_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428122-ru.html

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Для почти 6 тыс. выпускников школ Бишкека прозвенел "Последний звонок"

Учителя столичной школы заподозрили в педофилии

25 мая 2017, 15:45       Комментарии

Сегодня, 25 мая, в Кыргызстане прозвучал последний звонок для 92 тысяч выпускников 9-го класса и 62 тысяч одиннадцатиклассников. В Бишкеке встать из-за парт приготовились 1 тыс. 48 выпускников девятых и 5 тыс. 747 выпускников одиннадцатых классов.
"ВБ" посетил одну из столичных школ в этот праздничный для выпускников день, где мероприятие провели по-особенному.
Старшеклассников не только чествовали, но и накормили манной кашей - это особая традиция школы №4. После того как уже ученики отсидели свой последний урок, они дружно пошли в столовую.
Подкрепившись, выпускники направились в актовый зал, где в торжественной обстановке первоклассники приняли эстафету учиться примерно и прилежно. И это обещание первоклашкам придется сдержать, ведь они дали самую настоящую клятву нести символическое пламенное знамя знаний.
"Клянемся всегда поддерживать огонь памяти знаменитых одиннадцатиклассников, зажженный вами 11 лет назад. Клянемся! Клянемся никогда не прикуривать от этого огня на переменах и после школы. Клянемся! Клянемся с достоинством донести высокое звание учащихся четвертой школы до окончания учебы, как завещали великие одиннадцатые. Клянемся! Дежурный по клятвам, клятву сдал Мадагеров Руслан".
Директор школы также поздравила своих выпускников со знаменательным днем, пожелав им успехов и удачи на жизненном пути. Без внимания не осталось и старшее поколение в лице родителей и учителей.
"Вашим родителям я желаю крепкого здоровья, большого терпения, потому что в наше время поднимать детей очень трудно. Нужно, чтобы они были здоровыми, но еще нужно дать определенную платформу, чтобы ребенок начал старт во взрослую жизнь, поэтому вам крепкого здоровья, большого терпения и благосостояния в семье, и чтобы ваши дети только радовали вас. Своим коллегам я желаю крепчайшего здоровья, потому что сейчас очень сложно работать, дети у нас образованные, есть возможность получать знания вне школы, и нам, учителям, приходится очень сильно работать, чтобы давать знания. Но самое главное, дорогие коллеги, дети, наверное, только к этому дню поняли, что именно в общении с нами, учителями, они приобрели жизненный опыт", - сказала директор школы Илита Пак.
Уже после официального мероприятия в актовом зале выпускники устроили танцевальное шоу во дворе школы.
Однако, несмотря на улыбки на лицах во время исполнения хореографических движений, после того как музыка стала затихать, выпускники стали осознавать, что школьная жизнь практически завершилась.
Сейчас же выпускники разошлись кто куда. Кто-то гуляет в ленточках с надписями "Выпускник" по городу с серьезным лицом. Кто-то празднует дома с родными, некоторые листают школьные альбомы и убирают в дальний ящик свой дневник.
Стоит отметить, сегодня МВД работает в усиленном режиме. Ведомство обещало особенно внимательно следить за правопорядком в день окончания учебного года. Жесткие меры будут применены к водителям автотранспортных средств, в которых пассажиры будут выглядывать с люков и окон. Напомним, ограничение для колон из автомашин составляет не более пяти машин.

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