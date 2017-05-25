Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.42 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вместо праздника — выпускники из Лейлека установят фонари на сельской дорогеВместо праздника — выпускники из Лейлека установят фонари на сельской дорогеНа ремонт разрушенной оползнем дороги Майлуу-Суу–Сары-Бээ потребуется месяцНа ремонт разрушенной оползнем дороги Майлуу-Суу–Сары-Бээ потребуется месяц

Рейд "Последний звонок": выпускники ездят за рулем без прав

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360476_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428121-ru.html

Похожие новости

Вместо праздника — выпускники из Лейлека установят фонари на сельской дороге

В Бишкеке выпускники устроили погоню

Для почти 6 тыс. выпускников школ Бишкека прозвенел "Последний звонок"

В школах КР сегодня прозвучит "последний звонок"

Прокуратура Чуйской области ищет кров для выпускников детдомов

25 мая 2017, 15:52       Комментарии

Сегодня, 25 мая, сотрудники столичного Управления патрульной милиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят рейд "Последний звонок". Так, во время рейда порядка 10 автомобилей поставлено на штрафную стоянку.
Несовершеннолетние выпускники ездили в кортежах, где было больше пяти машин, что является нарушением закона. Согласно  законодательству, в кортеже могут ехать не более пяти автомобилей.
По дороге в горы, к излюбленному молодежью месту "Панорама", инспекторы патрульной милиции остановили 18-летнего водителя. Выяснилось, что молодой человек, не имея прав, решил выехать на семейном авто. Документов при себе водитель, естественно, не имел. Он объяснил это тем, что "решил поездить по селу и взял авто из дома".
В итоге машину поставили на штрафную стоянку.
Другой выпускник, которого остановили на улице Аалы Токомбаева, решил избежать наказания, позвонив некоему "байке". Протягивая трубку инспектору, нарушитель хотел, чтобы милиционер поговорил с тем, кто на том конце провода.
Тем не менее молодому человеку выписали временные права.
Еще три машины, ехавшие колонной в селе Орто-Сай, отправились на штрафную стоянку. Выпускники одной из столичных школ не хотели показывать свои документы. Выяснилось, что один из школьников повторно нарушает правила дорожного движения и уже имел временные права. Другой молодой человек из этого же кортежа вообще не имел водительского удостоверения.
По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД Азамата Абдрахманова, на неоднократное обращение к родителям о запрете на управление транспортным средством несовершеннолетними, большинство школьников все же сели за руль.
"Рейд будет продолжаться в целях безопасности и интересах детей. Кроме того, продолжится  профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также ДТП с участием детей. Во всех зонах отдыха усилено патрулирование инспекции по делам несовершеннолетних. Я обращаюсь к родителям с просьбой проконтролировать детей, чтобы в вечернее время они вовремя вернулись домой", - сказал Абдрахманов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум