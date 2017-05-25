Рейд "Последний звонок": выпускники ездят за рулем без прав

25 мая 2017, 15:52 Комментарии

Сегодня, 25 мая, сотрудники столичного Управления патрульной милиции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят рейд "Последний звонок". Так, во время рейда порядка 10 автомобилей поставлено на штрафную стоянку.

Несовершеннолетние выпускники ездили в кортежах, где было больше пяти машин, что является нарушением закона. Согласно законодательству, в кортеже могут ехать не более пяти автомобилей.

По дороге в горы, к излюбленному молодежью месту "Панорама", инспекторы патрульной милиции остановили 18-летнего водителя. Выяснилось, что молодой человек, не имея прав, решил выехать на семейном авто. Документов при себе водитель, естественно, не имел. Он объяснил это тем, что "решил поездить по селу и взял авто из дома".

В итоге машину поставили на штрафную стоянку.

Другой выпускник, которого остановили на улице Аалы Токомбаева, решил избежать наказания, позвонив некоему "байке". Протягивая трубку инспектору, нарушитель хотел, чтобы милиционер поговорил с тем, кто на том конце провода.

Тем не менее молодому человеку выписали временные права.

Еще три машины, ехавшие колонной в селе Орто-Сай, отправились на штрафную стоянку. Выпускники одной из столичных школ не хотели показывать свои документы. Выяснилось, что один из школьников повторно нарушает правила дорожного движения и уже имел временные права. Другой молодой человек из этого же кортежа вообще не имел водительского удостоверения.

По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних МВД Азамата Абдрахманова, на неоднократное обращение к родителям о запрете на управление транспортным средством несовершеннолетними, большинство школьников все же сели за руль.

"Рейд будет продолжаться в целях безопасности и интересах детей. Кроме того, продолжится профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, а также ДТП с участием детей. Во всех зонах отдыха усилено патрулирование инспекции по делам несовершеннолетних. Я обращаюсь к родителям с просьбой проконтролировать детей, чтобы в вечернее время они вовремя вернулись домой", - сказал Абдрахманов.