В очереди за бесплатным напитком "Шоро" возникла драка (видео)

25 мая 2017, 16:06 Комментарии

Две женщины подрались в очереди за бесплатной раздачей напитка "Шоро". Видео инцидента в Facebook опубликовал пользователь Эламан Акылбеков.

Сегодня, 25 мая, компания по производству национальных напитков "Шоро" празднует свое 25-летие. В честь юбилея компания решила сделать подарок и точки продаж напитка стали бесплатными на один день. Все желающие могли в порядке очереди получить по 1 стакану напитка. Однако в одной из таких очередей произошел конфликт между женщиной и подростком, в который втянули и продавщицу напитка. После словесных перепалок женщины набросились друг на друга.