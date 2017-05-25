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В очереди за бесплатным напитком "Шоро" возникла драка (видео)

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360471_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428120-ru.html

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25 мая 2017, 16:06       Комментарии

Две женщины подрались в очереди за бесплатной раздачей напитка "Шоро". Видео инцидента в Facebook опубликовал пользователь Эламан Акылбеков.
Сегодня, 25 мая, компания по производству национальных напитков "Шоро" празднует свое 25-летие. В честь юбилея компания решила сделать подарок и точки продаж напитка стали бесплатными на один день. Все желающие могли в порядке очереди получить по 1 стакану напитка. Однако в одной из таких очередей произошел конфликт между женщиной и подростком, в который втянули и продавщицу напитка. После словесных перепалок женщины набросились друг на друга.

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