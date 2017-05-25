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Скончался отец руководителя аппарата президента Джумакадыр Исаков

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360480_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428119-ru.html

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Скончался отец руководителя Аппарата президента Сапара Исакова

25 мая 2017, 16:18       Комментарии

Минувшей ночью на 78-м году жизни скончался Джумакадыр Исаков, отец руководителя аппарата президента Сапара Исакова. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Джумакадыр Исаков родился 27 августа 1939 года в селе Кочкорка Кочкорского района Нарынской области Киргизской ССР в семье колхозника.
Долгое время работал на различных партийных должностях в Джалал-Абадской и Ошской областях Киргизской ССР, депутат трех созывов Ошского областного совета народных депутатов. С 2005 года персональный пенсионер.

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