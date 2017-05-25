Скончался отец руководителя аппарата президента Джумакадыр Исаков

25 мая 2017, 16:18 Комментарии

Минувшей ночью на 78-м году жизни скончался Джумакадыр Исаков, отец руководителя аппарата президента Сапара Исакова. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Джумакадыр Исаков родился 27 августа 1939 года в селе Кочкорка Кочкорского района Нарынской области Киргизской ССР в семье колхозника.

Долгое время работал на различных партийных должностях в Джалал-Абадской и Ошской областях Киргизской ССР, депутат трех созывов Ошского областного совета народных депутатов. С 2005 года персональный пенсионер.