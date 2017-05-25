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На ремонт разрушенной оползнем дороги Майлуу-Суу–Сары-Бээ потребуется месяцНа ремонт разрушенной оползнем дороги Майлуу-Суу–Сары-Бээ потребуется месяц

Вместо праздника — выпускники из Лейлека установят фонари на сельской дороге

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428118-ru.html

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25 мая 2017, 15:59       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Выпускники школы в селе Кара-Булак Лейлекского района Баткенской области, окончившие ее 10 лет назад, решили не устраивать торжества по случаю круглой даты, а установить фонари на главной сельской дороге. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1033531875'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1033531875'] = 'Subject'; } }); © Видео / Улан МаккамбаевВместо праздника — выпускники из Лейлека установят фонари на сельской дороге
Как сообщил один из инициаторов Кенжебек Райымкул уулу, в 2007 году местную школу окончили 19 человек. На установку фонарей они сдали по по 10 тысяч сомов.
Глава айыл окмоту Рахманберди Ормонов считает, что эта инициатива может стать доброй традицией.
"В селе живут больше двух тысяч человек, а дороги не в лучшем состоянии. Было бы приятно, если бы молодежь в будущем продолжила такие начинания", - сказал Ормонов.
Он добавил, что раньше выпускники дарили подарки школе, проводили спортивные игры, а теперь помогают селу.

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