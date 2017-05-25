Машина УПМ попала в ДТП на Молодой Гвардии - кто виноват, еще не решено

25 мая 2017, 15:42 Комментарии

Сегодня, 25 мая, примерно в 5.30 утра на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева произошло дорожно-транспортное происшествие, на светофоре столкнулись два автомобиля.

Стоит отметить, одним из автотранспортных средств является автомашина патрульной милиции. Судя по кадрам, можно предположить, что в служебный транспорт, проезжавший перекресток, врезалась черная иномарка.

Однако на данный момент в УПМ не могут прокомментировать данную ситуацию, так как сейчас ведется служебное расследование, да и к тому же, многие милиционеры в связи с последним звонком находятся на выездах.

"Сейчас мы ожидаем спецсообщение, расследование это проводит Служба собственной безопасности. Назначен ряд экспертиз, пока нет информации о пострадавших и причинах ДТП",- сообщили в УПМ города Бишкек.

Сегодня, 25 мая, в 5:30 утра на пересечении улиц Молодой Гвардии и Боконбаева, было ДТП с участием машины патрульной милиции, – сообщил очевидец. Подробности пока не известны. #kyrgyznews #news #новости #новостимира #вести #новостикыргызстана #кыргызстан #бишкек #ош #жанылыктар #жанылык #кабарлар #кабар #kyrgyzstan #bishkek #нарын #талас #иссыккуль #чуй #баткен #кызылкия #ноокат #джалалабад #токмок #кант #пишпек #чолпоната #сокулук #карабалта #манас

Публикация от Новости | Kyrgyzstan | Жанылык (@kyrgyznews) Май 24 2017 в 7:26 PDT