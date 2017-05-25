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Машина УПМ попала в ДТП на Молодой Гвардии - кто виноват, еще не решено

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360474_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428117-ru.html

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25 мая 2017, 15:42       Комментарии

Сегодня, 25 мая, примерно в 5.30 утра на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Боконбаева произошло дорожно-транспортное происшествие, на светофоре столкнулись два автомобиля.
Стоит отметить, одним из автотранспортных средств является автомашина патрульной милиции. Судя по кадрам, можно предположить, что в служебный транспорт, проезжавший перекресток, врезалась черная иномарка.
Однако на данный момент в УПМ не могут прокомментировать данную ситуацию, так как сейчас ведется служебное расследование, да и к тому же, многие милиционеры в связи с последним звонком находятся на выездах.
"Сейчас мы ожидаем спецсообщение, расследование это проводит Служба собственной безопасности. Назначен ряд экспертиз, пока нет информации о пострадавших и причинах ДТП",- сообщили в УПМ города Бишкек.
Сегодня, 25 мая, в 5:30 утра на пересечении улиц Молодой Гвардии и Боконбаева, было ДТП с участием машины патрульной милиции, – сообщил очевидец. Подробности пока не известны. #kyrgyznews #news #новости #новостимира #вести #новостикыргызстана #кыргызстан #бишкек #ош #жанылыктар #жанылык #кабарлар #кабар #kyrgyzstan #bishkek #нарын #талас #иссыккуль #чуй #баткен #кызылкия #ноокат #джалалабад #токмок #кант #пишпек #чолпоната #сокулук #карабалта #манас
Публикация от Новости | Kyrgyzstan | Жанылык (@kyrgyznews) Май 24 2017 в 7:26 PDT

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