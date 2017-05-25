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Маленькие кыргызстанцы примут участие в конкурсе Prince & Princess of the Universe 2017 в Болгарии

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/malen-kie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428116-ru.html

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25 мая 2017, 15:45       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Победители конкурса Little Top Model of Kyrgyzstan 2017 примут участие на международном конкурсе Prince & Princess of the Universe 2017 (принц и принцесса вселенной), который пройдет с 16 по 25 июня в Болгарии. Об этом агентству "Кабар" рассказала директор "Beauty Company" Кыргызстан Рыскуля Намазбекова.
По ее словам, накануне в Бишкеке прошел детский городской конкурс Little Top Model of Kyrgyzstan 2017. Ранее был объявлен кастинг на данный конкурс, где смогли принять участие все желающие от 4 до 13 лет. Возрастные категории мальчиков и девочек: 3-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет.
"На кастинг пришли более 100 детей, из них 20 детишек дошли до финала и их подготовили на высокопрофессиональном уровне к конкурсу. В течение полутора месяца в модельном агентстве дети пройдут подготовительные работы с педагогами по дефиле, хореографии, актёрскому мастерству, также пройдут студийные фотосессии", - сказала она.
Победителями Little Top Model of Kyrgyzstan 2017 в возрастной категории от 3 до 6 лет стал Матвей Дайнеко, в категории 7-8 лет - Дарина Абакирова, 9-11 лет - Эркайым Сулайманова.
"Все победители готовятся к международному конкурсу, они представят Кыргызстан по своим возрастным категориям. Это первый раз, когда родители всех победителей готовы отправиться на международный конкурс, обычно родители отказываются дальше отправлять на другие конкурсы.

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