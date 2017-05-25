Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дожди ожидают кыргызстанцев с 25 по 29 маяДожди ожидают кыргызстанцев с 25 по 29 маяМэрия Бишкека закупает саженцы деревьев и кустарников на 51 млн сомовМэрия Бишкека закупает саженцы деревьев и кустарников на 51 млн сомов

Маликов: из-за непонимания целей орозо многие держат его, чтобы похудеть

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428113-ru.html

Похожие новости

Задержан подозреваемый в убийстве подростка на ГЭС-2

Задержаны 7 подозреваемых по делу о теракте в Манчестере

В Тонском районе задержан скотокрад

Иссык-кульские оперативники задержали серийного вора

Задержан шестой подозреваемый в теракте в Манчестере

25 мая 2017, 15:03       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан теолог отметил, что пост - один из видов поклонения Богу, как и намаз.
"Во время поста разрешается думать о том, чтобы улучшить свое здоровье. Как говорил пророк Мухаммед, "держите орозо и оздоровляйтесь"", - напомнил Маликов.
Однако, по словам эксперта, улучшение физической формы - не главная цель поста, а сам он не означает просто голодание.
"Главное в орозо - духовная составляющая. Цель поста - избавление человека от недостатков. Как сказано в Коране: "О, вы, которые уверовали, предписан вам пост, так как предписан и для тех, которые были до вас (то есть для иудеев и христиан. - Ред.). Может, вы станете богобоязненными". Последняя фраза здесь является ключевой", - сказал теолог.
Кадыр Маликов отметил, что во время поста нужно бороться с вредными привычками и плохими мыслями, а также воспитывать в себе человеколюбие и улучшать свой внутренний мир.
Месяц Рамазан в этом году, предположительно, начнется 27 мая.
Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.
Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум