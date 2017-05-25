Маликов: из-за непонимания целей орозо многие держат его, чтобы похудеть

25 мая 2017, 15:03 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан теолог отметил, что пост - один из видов поклонения Богу, как и намаз.

"Во время поста разрешается думать о том, чтобы улучшить свое здоровье. Как говорил пророк Мухаммед, "держите орозо и оздоровляйтесь"", - напомнил Маликов.

Однако, по словам эксперта, улучшение физической формы - не главная цель поста, а сам он не означает просто голодание.

"Главное в орозо - духовная составляющая. Цель поста - избавление человека от недостатков. Как сказано в Коране: "О, вы, которые уверовали, предписан вам пост, так как предписан и для тех, которые были до вас (то есть для иудеев и христиан. - Ред.). Может, вы станете богобоязненными". Последняя фраза здесь является ключевой", - сказал теолог.

Кадыр Маликов отметил, что во время поста нужно бороться с вредными привычками и плохими мыслями, а также воспитывать в себе человеколюбие и улучшать свой внутренний мир.

Месяц Рамазан в этом году, предположительно, начнется 27 мая.

Рамазан - месяц священного поста у мусульман, один из пяти столпов ислама. Все это время мусульмане днем отказываются от приема пищи, воды и других напитков, употребления табака и интимной близости, а также не угодных Богу деяний. Пост начинается с молитвы на заре и заканчивается после захода солнца также молитвой. В Рамазан мусульмане стремятся побороть свои пороки и жить с чистыми помыслами. Орозо длится 29 или 30 дней - в зависимости от движения Луны. Соответственно в этом году он может завершиться примерно 24 или 25 июня.

Время начала воздержания (имсак) и разговения (ифтар) смотрите в календаре орозо 2017 года>>