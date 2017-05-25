Моему выпуску 10 лет, или Почему мы превратились в школьных "манкуртов"

25 мая 2017, 15:20 Комментарии

Есть у нас традиция - каждый год ближе к "Последнему звонку" говорить, что распоясавшиеся школьники превратят Бишкек чуть ли не в Содом и Гоморру. Наиболее осторожные граждане пересаживаются на общественный транспорт или вообще отправляются за город.

Десять лет назад в одной химико-биологической школе столицы, как и в сотнях других средних учебных заведений, прозвенел последний звонок. В последние год-полтора вся наша "параллель" начала вспоминать, что не за горами круглая дата. Открылось много чатов в Facebook и WhatsApp - мы обменивались фотографиями, рассказывали о себе. Бурное общение длилось примерно месяц, а потом в чатах начинался либо массовый "исход", либо банальный игнор.

Полный... аншлаг Я не говорю, что встреч одноклассников не было, - они были. Причем по количеству людей, приходивших на эти встречи, можно учить дроби: четверть, треть, пятая часть класса... Ближе к 25 мая прозвучало предложение пойти в школу, но у большинства оказался "дедлайн важного межправительственного проекта" (честно говоря, у меня тоже много работы - "висит" пара важных материалов). Поэтому традиционно были предложены вечерние посиделки, причем все согласились, что главное - не место, а сам факт встречи.

Время и место Готовность встретиться выразили все. Кто-то предложил собраться к 18.00 в кафе "Кабак".

"Не-е, там полная лажа! И вам-то, парням, ничего, а нам после работы надо себя в порядок привести... Лучше к 20.00", - написала возмущенная Айка.

"Лучше пойти туда, где можно потанцевать", - предложила Гуля.

"Там дорогие кухня и бар", - заметил Бакыт.

"Вообще-то у меня дети, так что какие танцы?! Давайте лучше в субботу", - написала Настя, держа в одной руке смартфон, а в другой утюг.

Коле было все равно - он потерял интерес к мероприятию, узнав, что его школьная любовь Алина не придет...

Про войны между курящими и некурящими можно даже не рассказывать. Иногда мне кажется, что в нашей стране скорее победят коррупцию, чем договорятся какие-нибудь одноклассники. Если все-таки удается достичь определенного консенсуса, обсуждение, как правило, заканчивается требованием организаторов вечера прийти вовремя, а не "кыргызча". Но опаздывают все, причем сами организаторы приходят последними.

Давайте скинемся... на автомобиль! Удивляет желание некоторых школьных товарищей обставить встречу пафосно. Например, несколько лет назад в среде моих однокашников прозвучало предложение собрать по несколько тысяч сомов, чтобы организовать поход в школу с вручением букетов и подарков учителям. Завершить все предлагалось банкетом.

Я был единственным, кто выступил против, за что меня прилюдно обозвали жлобом. Но в личку начали писать фразы типа: "Ты прав, я ведь еще не работаю", "Правильно сказал, нам хотя бы самим собраться", "Я только устроилась на работу, зарплата еще маленькая. Молодец, что возразил", "Многие не придут, если расходы на встречу будут больше 500 сомов"... Я раздраженно предложил собеседникам написать об этом в общий чат, чтобы со стороны не казалось, будто предложение поддерживают все, кроме меня, жлоба.

Такие случаи нередки, а "ставки" у некоторых одноклассников даже выше. Знакомая рассказывала мне, что ее школьные товарищи предложили к 10-летию выпуска купить автомобиль классному руководителю. Ситуация была аналогичной: девушка спорила с инициатором идеи в общем чате, ее дружно осуждали, а в личку писали, что она права.

Надеюсь, у вас никогда ничего подобного не было, а у меня больше не будет. В завершение хочу привести сообщение моего друга, благодаря которому он смог расшевелить одноклассников:

"Дорогие друзья, мне очень нужно от вас кое-что. Макс, не прячься в толпе, я не хочу оформлять кредит по сниженным процентам. Алина, не нужны мне телефоны специалистов. Ваня, я не хочу, чтобы ты нашел мне "Лексус" по цене тарантаса... Мне нужно другое - взять в долг от 180 до 240 минут вашей жизни и организовать встречу одноклассников. Проценты не обещаю, компенсируем потраченные минуты душевной атмосферой, теплыми разговорами, воспоминаниями о тех годах, когда казалось, что все просто, а самой большой проблемой был невыученный урок.

Шоу-программа <li>Разговоры в стиле "нифига себе, как вы изменились!"</li> <li>Невозможность задать вопрос: "А кого из наших ты видишь?"</li> <li>Возможность похвастать своими успехами</li> <li>Для девушек возможность похвастать детьми</li> <li>Для женатых парней возможность "официально" напиться</li>

Я понимаю, что мы все ужасно заняты. Сейчас как раз тот возраст, когда надо пахать, как лошадям, и строить карьеру, но предлагаю остановиться, отдышаться, встретиться... и дальше заняться своими делами. Я по-прежнему буду заниматься бизнесом, Алина - делать доклады, Ваня - продавать иностранные машины за кыргызские сомы, а Макс - давать взаймы американские доллары, чтобы на них покупали кыргызстанские дома".