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Для почти 6 тыс. выпускников школ Бишкека прозвенел "Последний звонок"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/dlya-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428111-ru.html

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25 мая 2017, 15:08       Комментарии

25 мая во всех столичных школах прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", ознаменовавшее окончание учебного года. Для 1 тыс. 48 выпускников девятых и 5 тыс. 747 выпускников одиннадцатых классов прозвенел последний школьный звонок, сообщает пресс-служба мэрии.
В столичной школе-гимназии №31 поздравить учащихся пришел вице-мэр Бишкек Геннадий Милицкий.
"В своей поздравительной речи вице-мэр столицы отметил, что сам является выпускником этой школы и поблагодарил весь преподавательский состав школьного учреждения за самоотверженный труд, любовь и заботу к детям. Обращаясь к выпускникам, Геннадий Милицкий посоветовал им не стесняться и не бояться мечтать, идти к поставленным целям, невзирая на трудности, которые будут в пути. Также он добавил, что благодаря профессионалам своего дела школа-гимназия №31 зарекомендовала себя, как образцовая показательная школа", – говорится в сообщении.
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