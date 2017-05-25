Мэрия Бишкека закупает саженцы деревьев и кустарников на 51 млн сомов

25 мая 2017, 14:59 Комментарии

Мэрия города Бишкека объявила тендер на закупку саженцев деревьев и кустарников. Сумма, которую муниципальное предприятие "Зеленстрой" планирует потратить на приобретение – 51 млн 350 тыс. сомов. Об этом сообщает официальный портал госзакупок КР.

Так, муниципалитет намерен приобрести 29 разновидностей деревьев и кустарников. На приобретение 600 саженцев мелколистной липы "Зеленстрой" готов потратить 6,6 млн сомов. Три разновидности клена (всего – 1 тыс. 800 саженцев) обойдутся бюджету города в 17,1 млн сомов. На 500 каштанов будет потрачено 5 млн сомов.

В списке деревьев и кустарников также значатся такие растения, как: катальпа бигнониевидная, платан восточный, акация, береза, рябина, декоративные сливы и яблони, ивы, сирень, барбарис и т. д.

Согласно данным портала госзакупок, цена одного саженца дерева будет варьироваться в пределах 7 – 11 тыс. сомов. Кустарники обойдутся бюджету дешевле: например, куст рябины планируется приобретать по 5 тыс. сомов, барбарис обойдется в 1 тыс. 500 сомов за единицу, а пузыреплодник – в 2 тыс. 200 сомов.

Тендер объявлен накануне, 24 мая. Подача заявок завершится 14 июня 2017 года.

Напомним, параллельно с закупкой саженцев деревьев и кустарников муниципальные службы при мэрии Бишкека активно занимаются вырубкой деревьев в столице, многие из которых не являются аварийными.

Так, в марте 2017 года «Зеленстрой» вырубил более 100 деревьев на участке от проспекта Чуй до ул. Боконбаева. В ближайших планах муниципалитета — расширение улицы Токтоналиева (бывш. Душанбинской) за счет уничтожения более 1 тыс. деревьев.