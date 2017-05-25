Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Маликов: из-за непонимания целей орозо многие держат его, чтобы похудетьМаликов: из-за непонимания целей орозо многие держат его, чтобы похудетьМузей-мастерская Суймонкула Чокморова открывается в БишкекеМузей-мастерская Суймонкула Чокморова открывается в Бишкеке

Мэрия Бишкека закупает саженцы деревьев и кустарников на 51 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/meriya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428110-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке эксперты и депутаты ЖК обсудили итоги и перспективы деятельности ОДКБ

В Бишкеке выпускники устроили погоню

Для почти 6 тыс. выпускников школ Бишкека прозвенел "Последний звонок"

Музей-мастерская Суймонкула Чокморова открывается в Бишкеке

В школах Бишкека состоялись мероприятия, посвященные окончанию учебного года

25 мая 2017, 14:59       Комментарии

Мэрия города Бишкека объявила тендер на закупку саженцев деревьев и кустарников. Сумма, которую муниципальное предприятие "Зеленстрой" планирует потратить на приобретение – 51 млн 350 тыс. сомов. Об этом сообщает официальный портал госзакупок КР.
Так, муниципалитет намерен приобрести 29 разновидностей деревьев и кустарников. На приобретение 600 саженцев мелколистной липы "Зеленстрой" готов потратить 6,6 млн сомов. Три разновидности клена (всего – 1 тыс. 800 саженцев) обойдутся бюджету города в 17,1 млн сомов. На 500 каштанов будет потрачено 5 млн сомов.
В списке деревьев и кустарников также значатся такие растения, как: катальпа бигнониевидная, платан восточный, акация, береза, рябина, декоративные сливы и яблони, ивы, сирень, барбарис и т. д.
Согласно данным портала госзакупок, цена одного саженца дерева будет варьироваться в пределах 7 – 11 тыс. сомов. Кустарники обойдутся бюджету дешевле: например, куст рябины планируется приобретать по 5 тыс. сомов, барбарис обойдется в 1 тыс. 500 сомов за единицу, а пузыреплодник – в 2 тыс. 200 сомов.
Тендер объявлен накануне, 24 мая. Подача заявок завершится 14 июня 2017 года.
Напомним, параллельно с закупкой саженцев деревьев и кустарников муниципальные службы при мэрии Бишкека активно занимаются вырубкой деревьев в столице, многие из которых не являются аварийными.
Так, в марте 2017 года «Зеленстрой» вырубил более 100 деревьев на участке от проспекта Чуй до ул. Боконбаева. В ближайших планах муниципалитета — расширение улицы Токтоналиева (бывш. Душанбинской) за счет уничтожения более 1 тыс. деревьев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум