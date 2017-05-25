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В Бишкеке эксперты и депутаты ЖК обсудили итоги и перспективы деятельности ОДКБВ Бишкеке эксперты и депутаты ЖК обсудили итоги и перспективы деятельности ОДКБДля почти 6 тыс. выпускников школ Бишкека прозвенел "Последний звонок"Для почти 6 тыс. выпускников школ Бишкека прозвенел "Последний звонок"

В Бишкеке выпускники устроили погоню

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428109-ru.html

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25 мая 2017, 15:14       Комментарии

Во время рейда «Последний звонок» выпускники, не подчинившись требованиям сотрудников Управления патрульной милиции, устроили погоню.
Выпускники 11-х классов после празднования «Последнего звонка», не обращая внимания на просьбу сотрудников УПМ остановиться, на большой скорости двинулись по проспекту Ч. Айтматова в строну улицы И. Ахунбаева. Через некоторое время лихачей удалось остановить. После чего водители за нарушение ПДД были оштрафованы. Им выписали временные водительские удостоверения.
Отметим, что выпускники вели себя агрессивно.

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