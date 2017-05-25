В Бишкеке выпускники устроили погоню

25 мая 2017, 15:14 Комментарии

Во время рейда «Последний звонок» выпускники, не подчинившись требованиям сотрудников Управления патрульной милиции, устроили погоню.

Выпускники 11-х классов после празднования «Последнего звонка», не обращая внимания на просьбу сотрудников УПМ остановиться, на большой скорости двинулись по проспекту Ч. Айтматова в строну улицы И. Ахунбаева. Через некоторое время лихачей удалось остановить. После чего водители за нарушение ПДД были оштрафованы. Им выписали временные водительские удостоверения.

Отметим, что выпускники вели себя агрессивно.