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Музей-мастерская Суймонкула Чокморова открывается в Бишкеке

Источник:
http://kabar.kg/news/muzei-mas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428108-ru.html

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25 мая 2017, 14:51       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. В Бишкеке откроется первый музей-мастерская народного художника и артиста Суймонкула Чокморова, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
Презентация культурного центра состоится завтра, 26 мая. Посетители смогут поближе познакомиться с творчеством художника, посмотреть на его работы.
Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш Чуйской области. В кино пришёл в 1967 году. Первой и сразу главной ролью стала роль в фильме "Выстрел на перевале Караш". Играл как в исторических и приключенческих фильмах ("Седьмая пуля", "Дерсу Узала", "Алые маки Иссык-Куля"), так и в драмах на современные темы ("Красное яблоко"). В 1970-80-е годы был одним из самых узнаваемых актёров в советских среднеазиатских "истернах" на историко-революционные темы.
Как живописец писал пейзажи, натюрморты, портреты (около 400 работ). Его модели — это в основном люди творчества. Основные живописные произведения хранятся в Кыргызском государственном музее изобразительных искусств.

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