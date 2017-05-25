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Дожди ожидают кыргызстанцев с 25 по 29 мая

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dozhdi-oz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428107-ru.html

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В ближайшие дни в республике ожидается неустойчивая погода

25 мая 2017, 15:08       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Кыргызстанцев с 25 по 29 мая, как прогнозируют синоптики, ожидает неустойчивая погода, временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.
По данным Кыргызгидромета, 26 мая и 28-29 мая осадки дожди на большей части республики, местами осадки интенсивные.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В указанный период в связи с ожидаемыми ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов. В горных и в предгорных районах селеопасно.
В Бишкеке 26 мая кратковременный дождь гроза. 27 мая и 28 мая ночью без осадков. 28 мая днем дождь, гроза. В Оше 26-28 мая временами дождь, гроза.

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