Дожди ожидают кыргызстанцев с 25 по 29 мая

25 мая 2017, 15:08 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Кыргызстанцев с 25 по 29 мая, как прогнозируют синоптики, ожидает неустойчивая погода, временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

По данным Кыргызгидромета, 26 мая и 28-29 мая осадки дожди на большей части республики, местами осадки интенсивные.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В указанный период в связи с ожидаемыми ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов. В горных и в предгорных районах селеопасно.

В Бишкеке 26 мая кратковременный дождь гроза. 27 мая и 28 мая ночью без осадков. 28 мая днем дождь, гроза. В Оше 26-28 мая временами дождь, гроза.