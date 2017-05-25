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В Бишкеке эксперты и депутаты ЖК обсудили итоги и перспективы деятельности ОДКБ

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428106-ru.html

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25 мая 2017, 15:15       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный итогам и перспективам деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и роли Кыргызстана в работе Организации.
Как отметил политолог Денис Бердаков, эффективным способом решения существующих проблем является именно углубление интеграции в сфере безопасности.
По его словам, весомым аргументом в пользу кооперации государств региона в этой сфере является существование общих внешних угроз и вызовов, с которыми, как показала практика, ни одна страна не в состоянии справиться в одиночку.
"За сравнительно короткий исторический период, измеряемый годами независимости, с участием стран Центральной Азии были созданы различные организации субрегионального и международно-регионального характера, способные послужить реальной опорой в деле обеспечения региональной безопасности и стабильности. К их числу относится ОДКБ", - сказал он.
В ходе дискуссии депутаты Жогорку Кенеша и экспертное сообщество, совместно с военными экспертами обсудили насколько важна роль ОДКБ в противодействии современным вызовам и угрозам – международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков в Центральной Азии, также отметили основные достижения, проблемы и перспективы участия Кыргызстана в ОДКБ.

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