В Бишкеке эксперты и депутаты ЖК обсудили итоги и перспективы деятельности ОДКБ

25 мая 2017, 15:15 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный итогам и перспективам деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и роли Кыргызстана в работе Организации.

Как отметил политолог Денис Бердаков, эффективным способом решения существующих проблем является именно углубление интеграции в сфере безопасности.

По его словам, весомым аргументом в пользу кооперации государств региона в этой сфере является существование общих внешних угроз и вызовов, с которыми, как показала практика, ни одна страна не в состоянии справиться в одиночку.

"За сравнительно короткий исторический период, измеряемый годами независимости, с участием стран Центральной Азии были созданы различные организации субрегионального и международно-регионального характера, способные послужить реальной опорой в деле обеспечения региональной безопасности и стабильности. К их числу относится ОДКБ", - сказал он.

В ходе дискуссии депутаты Жогорку Кенеша и экспертное сообщество, совместно с военными экспертами обсудили насколько важна роль ОДКБ в противодействии современным вызовам и угрозам – международному терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков в Центральной Азии, также отметили основные достижения, проблемы и перспективы участия Кыргызстана в ОДКБ.