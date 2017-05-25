В правительстве обсудили исполнение бюджета страны

25 мая 2017, 14:50 Комментарии

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 25 мая, провел рабочее совещание по вопросу исполнения государственного бюджета за январь-апрель 2017 года, сообщает пресс-служба правительства.

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что ГНС план по исполнению государственного бюджета обеспечен на уровне 100,1% и составил 22 339,3 млн сомов, Государственной таможенной службой на 103,1% или 9 108,3 млн сомов и Социальным фондом исполнен на 101,7%, составив 8 528 млн сомов.

"Касымалиев отметил, что текущее исполнение государственного бюджета, превышает показатели за аналогичный период 2016 года. Мухамметкалый Абулгазиев поручил руководителям вышеуказанных госорганов довести до плановых показателей исполнение бюджета на май и июнь текущего года. Он напомнил, что за невыполнение сборов доходной части бюджета к руководителям соответствующих госорганов будут приниматься жесткие меры", – говорится в сообщении.