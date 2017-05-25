Депутат: Из-за тендеров на малые ГЭС инвесторы уезжают

25 мая 2017, 14:32 Комментарии

В Жогорку Кенеше просят отменить тендеры на 14 малых ГЭС. Такое предложение внес сегодня, 25 мая, депутат Кубанычбек Нурматов ("Кыргызстан") на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, недавно Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования объявил тендер на строительство мини-ГЭС. Однако инвесторы приезжают и обратно уезжают, а причиной этому является проведение тендера.

"Если инвестор приходит с готовыми средствами и проектом, ему нужно разрешить строительство без тендера", - сказал он.

Поддержал идею коллеги депутат Курманкул Зулушев (РАЖ), отметивший, что после строительства мини-ГЭС в Кемине госкомитет решил объявлять тендер на малые ГЭС.

Депутату было непонятно действие госкомитета, который решил объявить тендер на часть реки Папан или Ак-Бура протяженностью 100 км. В этой части нет проекта, а также не проводилось технико-экономическое обследование. "Это же не уголь или золото, граждане сами хотят строить. Я думаю, постановление и тендер - коррупционный элемент", - добавил депутат.