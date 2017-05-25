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Кыргызстанцы не могут продать сельхозпродукцию в Таджикистан и Узбекистан

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360469_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428102-ru.html

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25 мая 2017, 14:38       Комментарии

Кыргызстанцы не могут продать сельхозпродукцию в Таджикистан и Узбекистан из-за отсутствия грузовых вагонов. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил депутат Абдыкапар Султанов ("Онугуу-Прогресс") на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, на юге республики нет ни одного грузового вагона со стороны Кыргызстана, несмотря на то, что есть сельхозпродукция, готовая для экспорта.
Также, по словам парламентария, есть покупатели, однако доставить нечем. "Есть 7 станций, на которых нет ни одного кыргызстанского грузового вагона", - добавил он.
Как отметил депутат, с поднятием проблемы ведомства отписываются, что нет средств на покупку грузовых вагонов.
"Российско-Кыргызский фонд развития одобрил кредит на $8,5 млн для "Кыргыз темир жолу" и тендер прошел. Но до сих пор нет итогов тендера, потому что разные фирмы лоббируют свое и держат тендер", - добавил он.

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