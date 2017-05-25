Учителя столичной школы заподозрили в педофилии

25 мая 2017, 14:43 Комментарии

Учителя столичной школы подозревают в педофилии. Об этом в Facebook сообщил пользователь Данияр Абдыбеков.

По его словам, вчера, 24 мая, одна из учениц школы №61 пожаловалась на приставания учителя.

"Сегодня во время уроков облапал ученицу 8-го класса. Ученица в слезах позвонила маме, написали заявление в Первомайский РОВД. Периодически были жалобы от разных учениц на этого преподавателя. Преподавательский состав заступается за учителя", - написал он.

В ГУВД столицы "ВБ" сообщили, что по факту обращения родителей начато расследование.