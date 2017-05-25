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Учителя столичной школы заподозрили в педофилии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360470_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428101-ru.html

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Учителя 61-й школы Бишкека заподозрили в педофилии

Kazinform: Одинаковый стиль одежды ввели для учителей Усть-Каменогорска

25 мая 2017, 14:43       Комментарии

Учителя столичной школы подозревают в педофилии. Об этом в Facebook сообщил пользователь Данияр Абдыбеков.
По его словам, вчера, 24 мая, одна из учениц школы №61 пожаловалась на приставания учителя.
"Сегодня во время уроков облапал ученицу 8-го класса. Ученица в слезах позвонила маме, написали заявление в Первомайский РОВД. Периодически были жалобы от разных учениц на этого преподавателя. Преподавательский состав заступается за учителя", - написал он.
В ГУВД столицы "ВБ" сообщили, что по факту обращения родителей начато расследование.

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