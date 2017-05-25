В 2016 году Госфинразведка арестовала 3 млн сомов, направленных на финансирование терроризма – А. Кадыралиев

25 мая 2017, 14:20 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. За первый квартал 2017 года было направлено два материала на 13 физических лиц. Об этом на пресс-конференции в рамках 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ сообщил председатель Госфинразведки КР Айбек Кадыралиев.

По его словам, за 2016 год было направлено по финансированию терроризма 6 материалов, где фигурирует большое количество лиц.

"Также совместно с АТЦ провели большую работу по выявлению перечня списков, которые внесены туда разными юрисдикциями. Соответственно было выявлено 93 физлица, которые на территории Кыргызстана проводили финансовые операции. Сейчас идет работа по дальнейшему выявлению. В целом могу сказать, что в новый список включено более 5,7 тыс физических лиц", - отметил он.

Также А. Кадыралиев сообщил, что в 2016 году по финансированию терроризма было арестовано около 3 млн сомов.

"По противодействию легализации вопрос стоит в конечном установлении ущерба. Пока следствие не пройдет и не будут решены все процессуальные вопросы, мы не можем озвучить, какая сумма была пресечена в виде ущерба", - добавил он.