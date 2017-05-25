В школах Бишкека состоялись мероприятия, посвященные окончанию учебного года

25 мая 2017, 14:39 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Во всех школах Бишкека прошло торжественное мероприятие "Последний звонок", ознаменовавшее окончание учебного года.

Для 1 тысячи 48 выпускников девятых и 5 тысяч 747 выпускников одиннадцатых классов прозвенел последний школьный звонок, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В столичной школе-гимназии №31 традиционно прозвучал последний звонок. Поздравить с этим знаменательным праздником учащихся пришел вице-мэр города Бишкек Геннадий Милицкий.

В своей поздравительной речи вице-мэр столицы отметил, что сам является выпускником этой школы и поблагодарил весь преподавательский состав школьного учреждения за самоотверженный труд, любовь и заботу к детям. Обращаясь к выпускникам, Геннадий Милицкий посоветовал им не стесняться и не бояться мечтать, идти к поставленным целям, невзирая на трудности, которые будут в пути. Также он добавил, что благодаря профессионалам своего дела школа-гимназия №31 зарекомендовала себя, как образцовая показательная школа.

После поздравительных речей учащиеся начальных классов представили выпускникам танцевальные номера и пели всеми известные школьные песни. Сами же преподаватели решили также оригинально поздравить своих воспитанников и показали им несколько веселых танцевальных номеров. В завершении праздничной линейки выпускники одиннадцатых и девятых классов пригласили своих преподавателей на последний школьный вальс.

Затем ученица первого класса с колокольчиком в руках в сопровождении старшеклассниц традиционно провела последний звонок.

Два года назад, в 2015 году школа-гимназия №31 отпраздновала свое 75-летие. В школе работают 107 преподавателей, детей обучают английскому, корейскому, китайскому языкам, а также языку фарси. В этом году одиннадцатые классы заканчивают 51 человек, а девятые классы 127 учащихся. В 2017 году выпускаются два медалиста, которые уже подтвердили свои аттестаты особого образца по результатам общереспубликанского тестирования. В прошлом году школа выпустила трех медалистов подтвердивших свой особый аттестат. Более 80 % выпускников этой гимназии по результатам тестирования получили освобождения от сдачи госэкзаменов.