Жесткие меры будут приняты к главам госорганов за невыполнение сборов доходной части бюджета

25 мая 2017, 14:48 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев провел рабочее совещание по вопросу исполнения государственного бюджета за январь-апрель 2017 года, сообщает пресс-служба правительства КР.

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что Государственной налоговой службой план по исполнению государственного бюджета обеспечен на уровне 100,1% и составил 22 339,3 млн. сомов, Государственной таможенной службой на 103,1% или 9 108,3 млн. сомов и Социальным фондом исполнен на 101,7%, составив 8 528 млн. сомов.

Касымалиев отметил, что текущее исполнение государственного бюджета, превышает показатели за аналогичный период 2016 года.

Первый вице-премьер-министр поручил руководителям вышеуказанных государственных органов довести до плановых показателей исполнение бюджета на май и июнь текущего года.

Абулгазиев напомнил, что за невыполнение сборов доходной части бюджета к руководителям соответствующих государственных органов будут приниматься жесткие меры.