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В правительстве обсудили исполнение бюджета страныВ правительстве обсудили исполнение бюджета страныУчителя столичной школы заподозрили в педофилииУчителя столичной школы заподозрили в педофилии

Жесткие меры будут приняты к главам госорганов за невыполнение сборов доходной части бюджета

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/zhestkie-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428098-ru.html

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25 мая 2017, 14:48       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев провел рабочее совещание по вопросу исполнения государственного бюджета за январь-апрель 2017 года, сообщает пресс-служба правительства КР.
Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что Государственной налоговой службой план по исполнению государственного бюджета обеспечен на уровне 100,1% и составил 22 339,3 млн. сомов, Государственной таможенной службой на 103,1% или 9 108,3 млн. сомов и Социальным фондом исполнен на 101,7%, составив 8 528 млн. сомов.
Касымалиев отметил, что текущее исполнение государственного бюджета, превышает показатели за аналогичный период 2016 года.
Первый вице-премьер-министр поручил руководителям вышеуказанных государственных органов довести до плановых показателей исполнение бюджета на май и июнь текущего года.
Абулгазиев напомнил, что за невыполнение сборов доходной части бюджета к руководителям соответствующих государственных органов будут приниматься жесткие меры.

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