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Госдолг Кыргызстана достиг исторического максимума

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gosdol...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428095-ru.html

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25 мая 2017, 14:07       Комментарии

Госдолг Кыргызстана достиг исторического максимума. По данным Министерства финансов КР, по состоянию на 31 марта 2017 года размер государственного долга (внешнего и внутреннего) составил 4 млрд 160 млн 83 тыс. долларов США (285 млрд 461 млн 89 тыс. сомов).
«Из них 3 млрд 803 млн 97 тыс. долларов США (260 млрд 978 млн 59 тыс. сомов) составляет государственный внешний долг, и 356,86 млн долларов США (24 млрд 483 млн 30 тыс. сомов) — внутренний долг, — сообщили в Минфине.
Отмечается, что внешний долг Кыргызстана составляет 52,8% к ВВП 2017 года, а весь госдолг — 57,7% к ВВП.

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