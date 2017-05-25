25 мая 2017, 14:07 Комментарии

Госдолг Кыргызстана достиг исторического максимума. По данным Министерства финансов КР, по состоянию на 31 марта 2017 года размер государственного долга (внешнего и внутреннего) составил 4 млрд 160 млн 83 тыс. долларов США (285 млрд 461 млн 89 тыс. сомов).

«Из них 3 млрд 803 млн 97 тыс. долларов США (260 млрд 978 млн 59 тыс. сомов) составляет государственный внешний долг, и 356,86 млн долларов США (24 млрд 483 млн 30 тыс. сомов) — внутренний долг, — сообщили в Минфине.

Отмечается, что внешний долг Кыргызстана составляет 52,8% к ВВП 2017 года, а весь госдолг — 57,7% к ВВП.