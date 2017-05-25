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Сапар Исаков и Сооронбай Жээнбеков завели официальные страницы в соцсетях

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360462_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428094-ru.html

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25 мая 2017, 13:52       Комментарии

Сегодня, 25 мая, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков открыл официальные страницы в Twitter, Facebook и Instagram.
Жээнбеков написал, что на этих страницах будет писать о своей работе, а также обмениваться мнениями о событиях в стране. Связь с подписчиками будет поддерживать его пресс-секретарь Чынгыз Эсенгул, но иногда и сам Жээнбеков будет на связи. В любом случае, отметил Жээнбеков, все сообщения подписчиков не останутся без внимания.
Премьер-министр предупредил, что все сообщения в социальных сетях он будет делать только на этих страницах, другие аккаунты, зарегистрированные под его именем, ненастоящие.
Ранее Жээнбеков не присутствовал в социальных сетях. Его предыдущий коллега Темир Сариев и другие экс-главы правительств активно использовали соцсети для отчета о своей работе.
Отметим, на днях глава аппарата президента Сапар Исаков также завел официальную страницу в Facebook. До этого он также не появлялся в социальных сетях.

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