25 мая 2017, 14:11 Комментарии

Из-за старых рыболовных сетей рыба застревает, гниет и портит воду Сон-Куля. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил депутат Алмасбек Акматов ("Бир Бол") на заседании Жогорку Кенеша.

По его данным, после введения моратория на отлов рыбы в Сон-Куле до 2021 года в озере остались старые рыболовные сети, в которых застревает рыба и гниет. Из-за этого портится вода, которую используют чабаны и их скот.

Госагентство охраны окружающей среды выделило 400 млн сомов на очистку Сон-Куля в 2017 году. Депутат попросил, чтобы эти средства использовались по назначению. "Многие на берегу озера расставляют юрты и встречают туристов, развивая туризм", - добавил он.