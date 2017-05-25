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Из-за старых рыболовных сетей рыба застревает, гниет и портит воду Сон-Куля

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360466_iz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428093-ru.html

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25 мая 2017, 14:11       Комментарии

Из-за старых рыболовных сетей рыба застревает, гниет и портит воду Сон-Куля. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил депутат Алмасбек Акматов ("Бир Бол") на заседании Жогорку Кенеша.
По его данным, после введения моратория на отлов рыбы в Сон-Куле до 2021 года в озере остались старые рыболовные сети, в которых застревает рыба и гниет. Из-за этого портится вода, которую используют чабаны и их скот.
Госагентство охраны окружающей среды выделило 400 млн сомов на очистку Сон-Куля в 2017 году. Депутат попросил, чтобы эти средства использовались по назначению. "Многие на берегу озера расставляют юрты и встречают туристов, развивая туризм", - добавил он.

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