Вопрос об изменении закона по отмыванию денег и финансированию терроризма будет рассмотрен ЖК в ближайшие две недели – Ж.Разаков

25 мая 2017, 13:20 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В ближайшие две недели Жогорку Кенеш на пленарном заседании рассмотрит законопроекты, внесенные Аппаратом правительства и Госфинразведкой о приведении в соответствие нормативно-правой базы страны под новые требования ЕАГ. Об этом на пресс-конференции в рамках 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, Аппаратом правительства и Госфинразведкой внесена новая редакция закона по отмыванию и легализации денег и финансированию террористической и экстремистской деятельности на рассмотрение ЖК КР.

"Мы прошли первоначальные этапы согласования на фракциях и в ближайшие две недели выносим вопрос на пленарное заседание. Мы с нашей стороны провели большую информационную работу по СМИ, я думаю, что это будет сопутствовать завершению этой работы", - сказал он.