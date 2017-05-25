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Вопрос об изменении закона по отмыванию денег и финансированию терроризма будет рассмотрен ЖК в ближайшие две недели – Ж.Разаков

Источник:
http://kabar.kg/news/vopros-ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428092-ru.html

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Близ Орто-Токойского водохранилища остановили работу незаконной свалки

25 мая 2017, 13:20       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В ближайшие две недели Жогорку Кенеш на пленарном заседании рассмотрит законопроекты, внесенные Аппаратом правительства и Госфинразведкой о приведении в соответствие нормативно-правой базы страны под новые требования ЕАГ. Об этом на пресс-конференции в рамках 26-го Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.
По его словам, Аппаратом правительства и Госфинразведкой внесена новая редакция закона по отмыванию и легализации денег и финансированию террористической и экстремистской деятельности на рассмотрение ЖК КР.
"Мы прошли первоначальные этапы согласования на фракциях и в ближайшие две недели выносим вопрос на пленарное заседание. Мы с нашей стороны провели большую информационную работу по СМИ, я думаю, что это будет сопутствовать завершению этой работы", - сказал он.

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