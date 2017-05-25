Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Праздник риса — кыргызско-китайская граница закрывается на четыре дняПраздник риса — кыргызско-китайская граница закрывается на четыре дня

Кыргызстан и Узбекистан на сегодня согласовали 1054 км спорных участков из имеющихся 1379 км – Жениш Разаков

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428091-ru.html

Похожие новости

Госдолг Кыргызстана достиг исторического максимума

Более 1 тыс. кыргызстанцев получили биометрические паспорта

Самый молодой учитель Кыргызстана — работал за 1 000 сомов

Вопрос об изменении закона по отмыванию денег и финансированию терроризма будет рассмотрен ЖК в ближайшие две недели – Ж.Разаков

Двое кыргызстанцев выступят на турнире по тайскому боксу "Ambassador's Cup" в Астане

25 мая 2017, 14:14       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С начала работы межправкомиссии на границе Кыргызстана и Узбекистана согласовано 1054 километров из имеющихся спорных 1379 километров. Об этом агентству "Кабар" сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.
По его словам, с Таджикистаном из имеющихся спорных 970 км согласовано 510 км.
"Эта работа проводилась с самого начала работы межправкомиссии, точную дату я назвать не могу. Когда завершится работа по согласованию пока также неизвестно. Процесс идет", - пояснил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум