Кыргызстан и Узбекистан на сегодня согласовали 1054 км спорных участков из имеющихся 1379 км – Жениш Разаков

25 мая 2017, 14:14 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С начала работы межправкомиссии на границе Кыргызстана и Узбекистана согласовано 1054 километров из имеющихся спорных 1379 километров. Об этом агентству "Кабар" сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, с Таджикистаном из имеющихся спорных 970 км согласовано 510 км.

"Эта работа проводилась с самого начала работы межправкомиссии, точную дату я назвать не могу. Когда завершится работа по согласованию пока также неизвестно. Процесс идет", - пояснил он.