Милиция Бишкека может остаться без света

25 мая 2017, 13:30 Комментарии

ОАО "Северэлектро" намерено отключить от электроснабжения полк Патрульно-постовой службы милиции ГУВД Бишкека, сообщает ведомство.

Отключение планируется произвести завтра, 26 мая. На данный момент дебиторская задолженность полка ППСМ за электроснабжение составляет 715 тыс. сомов.

"За четыре месяца 2017 года ППСМ использовала электроэнергию на сумму 505 тыс. сомов, оплата же составила 62 тыс. сомов. Электроснабжение ППСМ осуществляется от трансформаторной подстанции №1576, находящейся на балансе абонента. От этой же подстанции запитан и светофор на участке Васильевского тракта/ул. Фучика. ОАО «Северэлектро» обращает внимание абонента на то, что отключение электроснабжения ППСМ приведет и к отключению светофора", — сообщили в "Северэлектро".