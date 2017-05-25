Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Задержаны 7 подозреваемых по делу о теракте в МанчестереЗадержаны 7 подозреваемых по делу о теракте в МанчестереСамый молодой учитель Кыргызстана — работал за 1 000 сомовСамый молодой учитель Кыргызстана — работал за 1 000 сомов

Милиция Бишкека может остаться без света

Источник:
http://knews.kg/2017/05/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428090-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке девочка выпала из окна

В 6-м микрорайоне Бишкека пятилетняя девочка выпала из окна

Это может быть в Бишкеке! Женщина в караоке читает рэп Eminem

В Бишкеке школьного учителя обвинили в педофилии

Ограничить въезд автомобилей в центр Бишкека предлагает депутат Казакбаев

25 мая 2017, 13:30       Комментарии

ОАО "Северэлектро" намерено отключить от электроснабжения полк Патрульно-постовой службы милиции ГУВД Бишкека, сообщает ведомство.
Отключение планируется произвести завтра, 26 мая. На данный момент дебиторская задолженность полка ППСМ за электроснабжение составляет 715 тыс. сомов.
"За четыре месяца 2017 года ППСМ использовала электроэнергию на сумму 505 тыс. сомов, оплата же составила 62 тыс. сомов. Электроснабжение ППСМ осуществляется от трансформаторной подстанции №1576, находящейся на балансе абонента. От этой же подстанции запитан и светофор на участке Васильевского тракта/ул. Фучика. ОАО «Северэлектро» обращает внимание абонента на то, что отключение электроснабжения ППСМ приведет и к отключению светофора", — сообщили в "Северэлектро".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум