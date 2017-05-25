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Более 1 тыс. кыргызстанцев получили биометрические паспорта

Источник:
http://knews.kg/2017/05/bolee-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428089-ru.html

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Биометрические паспорта позволят ввести безвизовый режим со странами, - глава МИД

25 мая 2017, 13:36       Комментарии

Новые биометрические в КР позволят ввести безвизовый режим в другие страны. Об этом на заседании парламента сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.
По его словам, только когда кыргызстанскому паспорту начнут доверять другие страны, тогда власти будут готовы к обсуждению безвизового режима.
"Нужно, чтобы был порядок в выдаче этих паспортов. Новые паспорта  позволят сделать так, чтобы на биометрические паспорта распространялся безвизовый режим", — сказал Эрлан Абдылдаев.
Министр проинформировал, что 1071 человек уже получил биометрические паспорта.
Отметим, на заседании ЖК КР депутаты рассматривают меморандум между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами о возможности пребывания в ОАЭ на срок до 90 дней без визы владельцев дипломатических паспортов.

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