Более 1 тыс. кыргызстанцев получили биометрические паспорта

25 мая 2017, 13:36 Комментарии

Новые биометрические в КР позволят ввести безвизовый режим в другие страны. Об этом на заседании парламента сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

По его словам, только когда кыргызстанскому паспорту начнут доверять другие страны, тогда власти будут готовы к обсуждению безвизового режима.

"Нужно, чтобы был порядок в выдаче этих паспортов. Новые паспорта позволят сделать так, чтобы на биометрические паспорта распространялся безвизовый режим", — сказал Эрлан Абдылдаев.

Министр проинформировал, что 1071 человек уже получил биометрические паспорта.

Отметим, на заседании ЖК КР депутаты рассматривают меморандум между Кыргызстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами о возможности пребывания в ОАЭ на срок до 90 дней без визы владельцев дипломатических паспортов.