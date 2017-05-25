25 мая 2017, 13:37 Комментарии

Депутаты выяснили, что Жогорку Кенеш не перешел на цифровое ТВ. Об этом стало известно на заседании парламента.

Депутат Экмат Байбакпаев спросил у коллег, работает ли в их кабинетах телевизор. Как оказалось, что цифровое ТВ не показывает ни у кого из нардепов.

"Мы не перешли на цифровое телевидение. Аппарату говорили об этом давно, а результата нет. Если у нас нет цифрового телевидения, то я молчу о дальних селах", — возмутился Байбакпаев.