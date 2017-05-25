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В Бишкеке школьного учителя обвинили в педофилии

Источник:
http://knews.kg/2017/05/shkoln...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428086-ru.html

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25 мая 2017, 13:23       Комментарии

Учителя школы №61 обвинили в педофилии. Об этом в Facebook написал пользователь Данияр Абдыбеков.
По его словам, во время уроков учитель географии трогал ученицу 8-го класса.
"Ученица в слезах позвонила маме, написали заявление в Первомайский РОВД. Периодически были жалобы от разных учениц на этого преподавателя. Преподавательский состав заступается за учителя. Кому не безразлично, прошу обратить на это внимание. Оберегайте своих детей от таких воспитателей", — заявил он.
По данным милиции, мать ученицы уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

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