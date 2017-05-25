Жогорку Кенеш все еще не перешел на цифровое телевидение

25 мая 2017, 13:26 Комментарии

В кабинетах депутатов Жогорку Кенеша все еще не подключено цифровое телевидение. Об этом стало известно сегодня, 25 мая, на заседании парламента.

Депутат Экмат Байпакбаев спросил у вице-спикера, показывает ли у него телевизор. Данияр Толонов ответил, что нет.

Парламентарий заметил, что 3 года об этом говорили и настаивали, чтобы граждане перешли на цифровое телевидение. "А сами не сделали этого, стыдно. Нужно у руководителя аппарата заслушать информацию об этом", - сказал он.

Напомним, 15 мая на территории Кыргызстана отключили аналоговое телевидение.