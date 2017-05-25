Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Самый молодой учитель Кыргызстана — работал за 1 000 сомовСамый молодой учитель Кыргызстана — работал за 1 000 сомовЭто может быть в Бишкеке! Женщина в караоке читает рэп EminemЭто может быть в Бишкеке! Женщина в караоке читает рэп Eminem

Жогорку Кенеш все еще не перешел на цифровое телевидение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360460_jo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428085-ru.html

Похожие новости

Жогорку Кенеш не перешел на цифровое ТВ

В кабинетах депутатов не показывают телевизоры. В ЖК интересуются, перешли ли они на цифровое телевидение

Главы Правительств ЕАЭС обсудят создание единой цифровой экономики в Казани

Торага Жогорку Кенеша встретился с премьер-министром Турции

На Пристани в Караколе ссора перешла в поножовщину, одному перерезали горло

25 мая 2017, 13:26       Комментарии

В кабинетах депутатов Жогорку Кенеша все еще не подключено цифровое телевидение. Об этом стало известно сегодня, 25 мая, на заседании парламента.
Депутат Экмат Байпакбаев спросил у вице-спикера, показывает ли у него телевизор. Данияр Толонов ответил, что нет.
Парламентарий заметил, что 3 года об этом говорили и настаивали, чтобы граждане перешли на цифровое телевидение. "А сами не сделали этого, стыдно. Нужно у руководителя аппарата заслушать информацию об этом", - сказал он.
Напомним, 15 мая на территории Кыргызстана отключили аналоговое телевидение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум