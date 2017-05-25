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Задержаны 7 подозреваемых по делу о теракте в Манчестере

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360458_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428084-ru.html

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"Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы по футболу и путевку в ЛЧ

25 мая 2017, 13:33       Комментарии

Британская полиция арестовала уже семерых подозреваемых в причастности к теракту, совершённому в Манчестере в понедельник. По данным Евроньюс со ссылкой на СМИ, в ходе обыска у одного из задержанных была обнаружена взрывчатка. Сейчас под стражей находятся шесть мужчин и одна женщина, которые в ближайшее время должны быть допрошены.
Это опровергает первоначальные заявления о том, что 22-летний смертник Салман Абеди был террористом-одиночкой. Полицией в его доме была обнаружена мастерская по изготовлению взрывных устройств и взрывчатка, которой хватило бы ещё на несколько бомб.
Между тем отец смертника, задержанный днём ранее в Ливии, утверждает, что произошедшее стало для него полной неожиданностью: "Салман учился в колледже Нортенден на юге Манчестера, у него не было никаких проблем. Он окончил второй курс с хорошими отметками. Мы с ним разговаривали дней пять назад".
Тем временем американская газета New York Times в среду поместила в своём номере фотографии фрагментов взрывного устройства, обнаруженных на месте теракта. Это вызвало серьёзное недовольство у британских спецслужб, которые ранее передали эти снимки своим американским коллегам, но не собирались публиковать их до завершения расследования.
Жертвами взрыва, прогремевшего во время концерта на стадионе "Манчестер-Арена", стали 22 человека, более 50 получили ранения. Люди продолжают нести цветы к месту трагедии.

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