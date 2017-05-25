Задержаны 7 подозреваемых по делу о теракте в Манчестере

25 мая 2017, 13:33 Комментарии

Британская полиция арестовала уже семерых подозреваемых в причастности к теракту, совершённому в Манчестере в понедельник. По данным Евроньюс со ссылкой на СМИ, в ходе обыска у одного из задержанных была обнаружена взрывчатка. Сейчас под стражей находятся шесть мужчин и одна женщина, которые в ближайшее время должны быть допрошены.

Это опровергает первоначальные заявления о том, что 22-летний смертник Салман Абеди был террористом-одиночкой. Полицией в его доме была обнаружена мастерская по изготовлению взрывных устройств и взрывчатка, которой хватило бы ещё на несколько бомб.

Между тем отец смертника, задержанный днём ранее в Ливии, утверждает, что произошедшее стало для него полной неожиданностью: "Салман учился в колледже Нортенден на юге Манчестера, у него не было никаких проблем. Он окончил второй курс с хорошими отметками. Мы с ним разговаривали дней пять назад".

Тем временем американская газета New York Times в среду поместила в своём номере фотографии фрагментов взрывного устройства, обнаруженных на месте теракта. Это вызвало серьёзное недовольство у британских спецслужб, которые ранее передали эти снимки своим американским коллегам, но не собирались публиковать их до завершения расследования.

Жертвами взрыва, прогремевшего во время концерта на стадионе "Манчестер-Арена", стали 22 человека, более 50 получили ранения. Люди продолжают нести цветы к месту трагедии.