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Задержан подозреваемый в убийстве подростка на ГЭС-2

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360464_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428082-ru.html

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"Хроника Туркменистана" сообщила о самоубийстве вице-премьера Б.Эрешова

25 мая 2017, 13:38       Комментарии

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка на ГЭС-2. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД Чуйской области.
Сообщается, что подозреваемого задержали вчера и доставили в Аламединское УВД. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, и в интересах следствия подробности не сообщаются.
Напомним, 22 мая, в Аламудунском районе Чуйской области в районе ГЭС-2 зарезали 15-летнего подростка. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 97 "Убийство".

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