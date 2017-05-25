Задержан подозреваемый в убийстве подростка на ГЭС-2

25 мая 2017, 13:38 Комментарии

Сотрудники милиции задержали подозреваемого в убийстве 15-летнего подростка на ГЭС-2. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что подозреваемого задержали вчера и доставили в Аламединское УВД. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, и в интересах следствия подробности не сообщаются.

Напомним, 22 мая, в Аламудунском районе Чуйской области в районе ГЭС-2 зарезали 15-летнего подростка. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 97 "Убийство".