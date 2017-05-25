Дороги-убийцы. Хамы за рулем и рискованные пешеходы

25 мая 2017, 13:42 Комментарии

Не проходит и дня без сообщений об очередной смертельной аварии или покалеченных пешеходах. При этом никаких реальных действий для того, чтобы снизить печальную статистику со стороны властей и руководства МВД не предпринимается. Борьба за жизни людей ограничивается демагогией по поводу сложности реализации проекта "Безопасный город" и формальными рейдами патрульной милиции.

Самыми отвязанными водителями в Бишкеке, считаются граждане, управляющие дорогими джипами и маршрутными такси. Представители этой категории "рулевых" друг от друга далеко не ушли. Можно биться об заклад, что, простояв пару-тройку минут на загруженной дороге в центре города, обязательно появится "Лексус", который объедет по встречке машины, стоящие на красный свет, примет вправо и остановится посреди перекрестка. Этот коронный прием маршруточников теперь активно используют и владельцы престижных внедорожников.

Парадокс в том, что даже если такое нарушение замечают инспекторы, они практически никогда не останавливают ни джипы, ни микроавтобусы. Феномен этого явления прост. У водителя дорогой тачки обязательно найдется влиятельный родственник, а фактическими владельцами всех прибыльных маршрутных такси являются депутаты, чиновники или верхушка МВД. Кстати, частные перевозчики все равно отмечаются, чтобы их нарушения ПДД оставались незамеченными, но делается это по принципиально иной схеме. Так что реалии таковы, что навести порядок на дорогах Бишкека не так-то просто.

Систем видеофиксации происходящего на дорогах как не было, так и нет. Так что человек с жезлом в руках волен сам решать, как ему наказать провинившегося водителя - оформить нарушение официально, договориться на месте или просто отпустить "хорошего человека". Кстати, реализация проекта "Безопасный город", как многие успели заметить, вновь перешла в вялотекущую фазу. Депутаты и чиновники снова спорят по поводу того, можно ли устанавливать системы фото- и видеоконтроля до решения суда. Кроме того, опять начались интриги по поводу того, кто все-таки будет отвечать за реализацию проекта.

"Безопасного города" может не быть еще несколько лет. И все это время люди будут гибнуть на дорогах? Тем временем, чтобы сохранить жизни десятков и, может быть, сотен людей, активисты предложили свои методы для экстренного наведения порядка на городских магистралях. По их мнению, на улицах Бишкека пора вводить режим чрезвычайной ситуации. И вот что для этого нужно:

- Запретить автобусам, троллейбусам и маршрутным такси покидать правую крайнюю полосу движения на центральных дорогах, таких, например, как проспекты Чуй, Манаса, улицы Абдрахманова (Советская), Ахунбаева и ряд других. (За исключением тех случаев, если транспортное средство перестраивается для совершения правого поворота в соответствии со схемой движения).

- На наиболее загруженных трассах запретить совершение обгона всеми видами общественного транспорта. Приравнять нарушение этого правила к проезду перекрестка на красный свет.

- Привлечь активистов не только к фиксации нарушений правил дорожного движения водителями, но регистрировать при помощи видеотехники действия сотрудников УПМ, которые не применяют предусмотренные законом и административным кодексом меры в отношении "избранных" участников дорожного движения.

- Увеличить количество постов УПМ на пешеходных переходах. Они обязаны быть у каждой школы и детского садика. Обязать инспекторов сопровождать пожилых людей и детей, у которых возникают трудности с пересечением проезжей части.

Что касается пешеходов, то активисты настаивают на том, чтобы и к ним применялись административные наказания в виде штрафов. Предлагается ввести новое наказание для тех, кто переходит дорогу в наушниках, уткнувшись в экраны смартфонов – это можно расценивать как мелкое хулиганство. Такие же меры воздействия могут применяться к гражданам, перебегающим дорогу в неположенном месте.

Сейчас на улицах Бишкека каждый сам за себя. МВД в наведении порядка бессильно, чиновники раскручивают вокруг "Безопасного города" хитроумные схемы. Сейчас о безопасности каждый из нас должен заботиться самостоятельно. И неизвестно, сколько еще погибнет людей, прежде чем власти поймут, что реагировать нужно незамедлительно. Мы уже потеряли слишком много времени и наших сограждан.