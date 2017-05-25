Ограничить въезд автомобилей в центр Бишкека предлагает депутат Казакбаев

25 мая 2017, 13:22 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Ограничить въезд автомобильного транспорта в центр Бишкека предлагает депутат парламента от фракции "Республика – Ата-Журт" Руслан Казакбаев. Такое мнение он озвучил на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждались "разные" социально-экономические вопросы.

"Ездить по городу невозможно. Если раньше из южных микрорайонов в центр города можно было доехать за 20 минут, то теперь на это уходит в два-три раза больше времени", - считает депутат.

При этом он не уточнил четкий механизм работы подобной идеи.

Казакбаев предлагает провести совместное заседание правительства и мэрии города Бишкек, где будут рассмотрены вопросы борьбы с загазованностью воздуха, дорожными пробками и аварийностью на дорогах.

Как сообщалось, мэрия Бишкека на некоторых участках улиц вырубает деревья для того, чтобы сделать там парковочные площадки. Муниципалитет указывал, что на этот шаг пошли для использования в полную мощность проезжей части и уменьшения заторов на дорогах.