Временно будет закрыта кыргызско-китайская граница - ГПС

25 мая 2017, 13:21 Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Временно будет закрыта кыргызско-китайская граница, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

По инициативе китайской стороны, в связи с "Праздником риса" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы в период с 27 по 30 мая 2017 года включительно будут временно закрыты.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 31 мая 2017 года.