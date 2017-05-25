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Временно будет закрыта кыргызско-китайская граница - ГПС

Источник:
http://kabar.kg/news/vremenno-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428079-ru.html

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25 мая 2017, 13:21       Комментарии

Бишкек, 25 мая /Кабар/. Временно будет закрыта кыргызско-китайская граница, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.
По инициативе китайской стороны, в связи с "Праздником риса" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы в период с 27 по 30 мая 2017 года включительно будут временно закрыты.
Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 31 мая 2017 года.

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