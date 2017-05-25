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Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428076-ru.html

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Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ

Сотрудники ГКНБ получили ключи от новых квартир

25 мая 2017, 13:24       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам Госкомитета национальной безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам Госкомитета национальной безопасности В четверг состоялось открытие многоквартирного жилого дома, построенного в Бишкеке для чекистов. Атамбаев поздравил их с новосельем.
"Для меня это тоже праздник, потому что я помню, как трудно было сначала. Многие не верили, что мы будем строить жилье для силовиков, а сегодня это стало уже доброй традицией. Работа приобрела системный характер и с дальнейшим развитием страны должна только усиливаться", - сказал Атамбаев.
Президент поблагодарил сотрудников ГКНБ за службу и отметил, что благодаря их добросовестной работе удалось повысить имидж силовых органов, сформировать структуры, которые обеспечивают безопасность граждан.

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