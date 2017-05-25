Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ

25 мая 2017, 13:24 Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам Госкомитета национальной безопасности, сообщила пресс-служба главы государства.

© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам Госкомитета национальной безопасности В четверг состоялось открытие многоквартирного жилого дома, построенного в Бишкеке для чекистов. Атамбаев поздравил их с новосельем.

"Для меня это тоже праздник, потому что я помню, как трудно было сначала. Многие не верили, что мы будем строить жилье для силовиков, а сегодня это стало уже доброй традицией. Работа приобрела системный характер и с дальнейшим развитием страны должна только усиливаться", - сказал Атамбаев.

Президент поблагодарил сотрудников ГКНБ за службу и отметил, что благодаря их добросовестной работе удалось повысить имидж силовых органов, сформировать структуры, которые обеспечивают безопасность граждан.