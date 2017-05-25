Доллар США: 67.9375 (+0.0792) 
Евро: 75.9915 (-0.3321) 
Золото: 40.23 $/гр (-0.28) 
Серебро: 0.55 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жогорку Кенеш все еще не перешел на цифровое телевидениеЖогорку Кенеш все еще не перешел на цифровое телевидениеАтамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБАтамбаев вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ

Это может быть в Бишкеке! Женщина в караоке читает рэп Eminem

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428075-ru.html

Похожие новости

"Эжешка" читает рэп не хуже Eminem (видео)

Реки Бурана и Жазы унесли мужчину и женщину — их ищут спасатели

Музей-мастерская Суймонкула Чокморова ждет почитателей его творчества

У правительства есть деньги, но нет приоритетов, куда их тратить, считает депутат

Угрожал и душил женщину — милиционера из Токмока подозревают в пытках

25 мая 2017, 13:25       Комментарии

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Кырнете набирает популярность видео, запечатлевшее посетительницу караоке-клуба, которая исполняет песни известных американских рэперов.
@KamillaOr pic.twitter.com/KEK5hw15sl
- Джек (@10potroshitel) 24 мая 2017 г. ​Видеофрагментами ее выступлений активно делятся пользователи Twitter. Одним из первых в соцсети попало видео исполнения песни "Lose yourself" рэпера Eminem. Данная песня считается одной из наиболее сложных, ее решаются исполнить немногие.
@10potroshitel @KamillaOr Крутая эжешка) pic.twitter.com/wLiiO4k6e2
- Anatoly Park (@goodfella_90) 24 мая 2017 г. ​Позже пользователи опубликовали еще несколько фрагментов. На одном из них женщина исполняет другой трек Eminem - "Love the way you lie", - записанный вместе с Rihanna. Третье видео - исполнение песни Eminem и Dr. Dre "I need a doctor".
@10potroshitel @KamillaOr pic.twitter.com/69jfuD4RAM
- Anatoly Park (@goodfella_90) 24 мая 2017 г. ​В комментариях пользователи восхищаются рэп-мастерством исполнительницы.
"Когда в тебе умер гэнгста", - пишет пользовательница @KamillaOr.
Отмечается, что видеозаписи сделаны в одном из лайф-баров Бишкека.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум