Это может быть в Бишкеке! Женщина в караоке читает рэп Eminem

БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Кырнете набирает популярность видео, запечатлевшее посетительницу караоке-клуба, которая исполняет песни известных американских рэперов.

- Джек (@10potroshitel) 24 мая 2017 г. ​Видеофрагментами ее выступлений активно делятся пользователи Twitter. Одним из первых в соцсети попало видео исполнения песни "Lose yourself" рэпера Eminem. Данная песня считается одной из наиболее сложных, ее решаются исполнить немногие.

- Anatoly Park (@goodfella_90) 24 мая 2017 г. ​Позже пользователи опубликовали еще несколько фрагментов. На одном из них женщина исполняет другой трек Eminem - "Love the way you lie", - записанный вместе с Rihanna. Третье видео - исполнение песни Eminem и Dr. Dre "I need a doctor".

- Anatoly Park (@goodfella_90) 24 мая 2017 г. ​В комментариях пользователи восхищаются рэп-мастерством исполнительницы.

"Когда в тебе умер гэнгста", - пишет пользовательница @KamillaOr.

Отмечается, что видеозаписи сделаны в одном из лайф-баров Бишкека.