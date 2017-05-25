Это может быть в Бишкеке! Женщина в караоке читает рэп Eminem

25 мая 2017, 13:25 Комментарии
БИШКЕК, 25 мая - Sputnik. В Кырнете набирает популярность видео, запечатлевшее посетительницу караоке-клуба, которая исполняет песни известных американских рэперов.
@KamillaOr pic.twitter.com/KEK5hw15sl
- Джек (@10potroshitel) 24 мая 2017 г. Видеофрагментами ее выступлений активно делятся пользователи Twitter. Одним из первых в соцсети попало видео исполнения песни "Lose yourself" рэпера Eminem. Данная песня считается одной из наиболее сложных, ее решаются исполнить немногие.
@10potroshitel @KamillaOr Крутая эжешка) pic.twitter.com/wLiiO4k6e2
- Anatoly Park (@goodfella_90) 24 мая 2017 г. Позже пользователи опубликовали еще несколько фрагментов. На одном из них женщина исполняет другой трек Eminem - "Love the way you lie", - записанный вместе с Rihanna. Третье видео - исполнение песни Eminem и Dr. Dre "I need a doctor".
@10potroshitel @KamillaOr pic.twitter.com/69jfuD4RAM
- Anatoly Park (@goodfella_90) 24 мая 2017 г. В комментариях пользователи восхищаются рэп-мастерством исполнительницы.
"Когда в тебе умер гэнгста", - пишет пользовательница @KamillaOr.
Отмечается, что видеозаписи сделаны в одном из лайф-баров Бишкека.