Самый молодой учитель Кыргызстана — работал за 1 000 сомов

25 мая 2017, 13:28 Комментарии

Бактыбек Таалайбеков родился в 1993 году в Ысык-Атинском районе Чуйской области. В 17 лет он уже преподавал физику, а в 19 возглавил учебно-воспитательный отдел одной из местных школ. С 2015 года Таалайбеков работает в районном отделе образования, продолжая преподавать.

- Думаю, всем будет интересно узнать, как вы смогли в 17 лет стать педагогом?

- Благодаря успехам в учебе. Какое-то время в нашей школе не было преподавателя физики, я стал сам изучать этот предмет, а еще увлекся астрономией. После восьмого класса перешел в русскую школу в соседнем селе. В 11-м классе вернулся в родное учебное заведение, и глава айыл окмоту предложил мне работу учителя.

После окончания школы в 2010 году я поступил на заочное отделение Кыргызского национального университета. Контрактное обучение оплачивала сельская управа. В местной школе я и работал.

- Не боялись, что не справитесь?

- Я готовился к каждому уроку, изучал дополнительную литературу. Чувствовал большую ответственность и стал намного серьезнее... Педагог должен быть образцом для своих учеников.

© Фото / Арген БаталиновУчитель школы-гимназии №4 Бактыбек Таалайбеков - Молодому учителю, наверное, сложно найти общий язык с подопечными?

- Первое время было непривычно работать вместе с людьми, которые совсем недавно меня учили, и преподавать сверстникам. Но все-таки я нашел общий язык с учениками. У них возникают семейные проблемы, сердечные дела, и я всегда отношусь с пониманием, призываю их к открытому диалогу. Стараюсь не кричать, хотя сам частенько слышу ругань и вижу драки. Школьники говорят, что со старшими педагогами им сложнее. Кстати, мы не ограничиваемся только учебой, проводим творческие вечера.

- Люди удивляются, когда узнают о вашей профессии?

- Да, удивляются. Школьники обращаются ко мне "агай" (учитель. - Ред.), а люди постарше спрашивают, действительно ли я работаю педагогом.

- Сколько лет вы уже трудитесь в школе?

- Четыре года. А в 2015-м меня позвали работать в районный отдел образования. Я не хотел уходить из школы и решил совмещать.

- Всем известно, что учителям платят немного...

- Первое время я получал всего тысячу сомов. До обеда преподавал, а после занимался домашними делами, пас скот. Когда стал сотрудником райотдела, зарплату повысили до 5-6 тысяч. Сейчас я зарабатываю почти 10 тысяч сомов, совмещая работу в отделе образования и школе.