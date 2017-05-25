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Абдылдаев о безвизовом режиме для КР: У нас большие проблемы с паспортами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360449_ab...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428072-ru.html

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Школьников-режиссеров из Кыргызстана пригласили в Южную Корею

25 мая 2017, 12:55       Комментарии

В Кыргызстане 1071 гражданин с дипломатическим паспортом. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев на заседании Жогорку Кенеша.
Отметим, парламент рассматривает ратификацию меморандума между правительствами Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.
Депутат Дастан Бекешев (СДПК) поинтересовался, Казахстан добился безвизового режима с ОАЭ для граждан на 30 дней, Кыргызстан создает условия для должностных лиц с дипломатическими паспортами. "Почему для простого гражданина не делаете безвизовый режим?" - спросил он.
Абдылдаев ответил, что в настоящее время для 45 стран введен безвизовый режим. Сейчас идут переговоры с 10-ю странами, однако большие проблемы в обыкновенных паспортах. "Нужно навести порядок выдачи-возврата паспортов, безопасности. Когда будет наведен порядок, другие страны будут рассматривать введение безвизового режима", - ответил он.
Депутат переспросил, когда министерство в последний раз подписывало соглашение с другими странами о безвизовом режиме. На то министр ответил, что новых соглашений не подписывали.

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