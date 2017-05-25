Абдылдаев о безвизовом режиме для КР: У нас большие проблемы с паспортами

25 мая 2017, 12:55 Комментарии

В Кыргызстане 1071 гражданин с дипломатическим паспортом. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, парламент рассматривает ратификацию меморандума между правительствами Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.

Депутат Дастан Бекешев (СДПК) поинтересовался, Казахстан добился безвизового режима с ОАЭ для граждан на 30 дней, Кыргызстан создает условия для должностных лиц с дипломатическими паспортами. "Почему для простого гражданина не делаете безвизовый режим?" - спросил он.

Абдылдаев ответил, что в настоящее время для 45 стран введен безвизовый режим. Сейчас идут переговоры с 10-ю странами, однако большие проблемы в обыкновенных паспортах. "Нужно навести порядок выдачи-возврата паспортов, безопасности. Когда будет наведен порядок, другие страны будут рассматривать введение безвизового режима", - ответил он.

Депутат переспросил, когда министерство в последний раз подписывало соглашение с другими странами о безвизовом режиме. На то министр ответил, что новых соглашений не подписывали.