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Демонстранты в Бразилии подожгли министерство сельского хозяйства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360448_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428071-ru.html

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Премьер: Министерства уделяют недостаточно внимания работе с гражданами

25 мая 2017, 12:59       Комментарии

Участники масштабных акций протеста в Бразилии устроили пожар в здании министерства сельского хозяйства страны и повредили еще несколько правительственных зданий, сообщает Би-би-си.
Власти страны сообщили о том, что на улицы Бразилии вышли 35 тысяч человек. Столицу патрулируют усиленные силы полиции.
Демонстранты требуют отставки президента Мишела Темера, проведения новых выборов и отмены запланированных экономических реформ.
На прошлой неделе в адрес Темера прозвучали новые обвинения в коррупции, критика в его адрес нарастает, как и требования сложить с себя президентские полномочия.
В ходе столкновений демонстрантов с полицией в среду один человек был ранен, несколько задержаны.
Акция протеста начиналась мирно, но довольно быстро переросла в беспорядки. Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.
На прошлой неделе Верховный суд страны обнародовал показания свидетеля, утверждающего, что с 2010 года президент Темер получил миллионы долларов в виде взяток.
Обвинения прозвучали со стороны бизнесменов, представителей фирмы-упаковщика мясной продукции.
Сам президент на прошлой неделе заявил, что не собирается уходить в отставку и ему нечего скрывать.
Мишел Темер возглавил страну год назад после импичмента его предшественницы Дилмы Руссеф.

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