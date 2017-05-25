Депутат: Перед выпускным вечером школы нужно проверять с кинологами

25 мая 2017, 13:05 Комментарии
Перед выпускным вечером территории школ нужно проверять с кинологами. Об этом сегодня, 25 мая, сказал депутат Пархат Тулендыбаев (РАЖ) на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, сейчас остро стоит вопрос террористической угрозы и безопасности.
Депутат предложил провести профилактические беседы с родителями, а также самими выпускниками о недопустимости употребления алкогольных напитков и использования петард.
Он добавил, что выпускные вечера нужно проводит не помпезно, так как не каждая семья может это себе позволить.