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Депутат: Перед выпускным вечером школы нужно проверять с кинологами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360456_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428070-ru.html

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25 мая 2017, 13:05       Комментарии

Перед выпускным вечером территории школ нужно проверять с кинологами. Об этом сегодня, 25 мая, сказал депутат Пархат Тулендыбаев (РАЖ) на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, сейчас остро стоит вопрос террористической угрозы и безопасности.
Депутат предложил провести профилактические беседы с родителями, а также самими выпускниками о недопустимости употребления алкогольных напитков и использования петард.
Он добавил, что выпускные вечера нужно проводит не помпезно, так как не каждая семья может это себе позволить.

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