ЖК продлил работу комиссии по расследованию продажи имущества Бакиева

25 мая 2017, 13:11 Комментарии

Сегодня, 25 мая, депутаты Жогорку Кенеша проголосовали за продление работы депутатской комиссии по продаже имущества Максима Бакиева.

Такое предложение внес депутат Канат Исаев, который отметил, что не все органы предоставили материалы по запросам комиссии, поэтому необходимо дополнительное время.

Отметим, комиссию создали 18 января этого года. Ее задачей было расследование случаев продажи имущества Максима Бакиева, Алексея Елисеева и Алексея Ширшова. Ранее эта инициатива также была озвучена на заседании Комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

По данным Исаева, на имущество Бакиева наложен арест, включая земельный участок площадью один гектар, находящийся на улице Скрябина, 45. Позже участок был продан.

Напомним, в комиссию вошли 12 депутатов из шести фракций.