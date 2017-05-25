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Депутаты не согласны на лишение мандата при выходе из фракции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360459_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-428068-ru.html

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ЖК единогласно отклонил положение, по которому депутат, подавший заявление о выходе из фракции, лишается мандата

25 мая 2017, 13:17       Комментарии

Сегодня, 25 мая, Жогорку Кенеш рассмотрел положение о деятельности парламентских фракций.
Ключевым на данный момент пунктом является лишение депутата его мандата, если тот подал письменное заявление о выходе из фракции.
Аида Салянова предложила отложить рассмотрение этого вопроса, однако с ней не согласились ее коллеги, отметившие, что ранее этот вопрос уже откладывали.
Также ряд депутатов заметили, что норма противоречит Конституции.
В итоге парламентарии пришли к мнению, что нужно голосовать. В итоге 70 из 86 зарегистрированных проголосовали против этой нормы.

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